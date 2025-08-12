Este jueves 14 de agosto está previsto el XXVI Foro Municipal de Educación en Sincelejo. La cita es a partir de las 7:00 de la mañana en el Teatro Municipal ‘José Luis Quessep’.

Los rectores, docentes, estudiantes y directores de núcleo se han estado preparando para llevar a este escenario las mejores propuestas educativas, y las cuales fueron ganadoras tanto en los foros institucionales como en los de núcleo.

En estos dos últimos espacios hubo discusiones y reflexiones, realizadas en atención a la directriz del Ministerio de Educación a través de la iniciativa Poder Pedagógico Popular, la cual brinda participación a los territorios interesados en hacer aportes a la construcción de la política educativa y al Plan Decenal de Educación 2026 - 2035.

En el XXVI Foro Municipal de Educación en Sincelejo participarán las 35 instituciones educativas oficiales de la capital sucreña.