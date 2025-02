En dos meses fue esclarecida la masacre de la familia del pastor Marlon Lora, su esposa y dos hijos ocurrida en Aguachica, Cesar, según destacó el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana.

A su vez, la Fiscalía General de la Nación informó que en un trabajo en conjunto con la Policía Nacional, fueron identificados y capturados los presuntos responsables de la masacre.

Los supuestos responsables son cuatro hombres, de los cuales tres permanecían entre Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander, mientras que el otro estaba privado de la libertad, por hechos delictivos distintos.

Estas tres personas, y otra que permanecía privada de la libertad por hechos delictivos distintos, que también habría participado en la acción criminal, serán presentadas ante un juez de control de garantías e imputadas por los delitos de homicidio agravado; y fabricación… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 27, 2025

Según la Fiscalía General de la Nación, estos sujetos deberán responder ante un juez de control de garantías por los delitos de homicidio agravado; y fabricación tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ante esto, el general Triana destacó que las capturas se llevaron a cabo a través de diligencias de allanamiento: “Se esclarece el caso después de 60 días de trabajo investigativo y meticuloso. Hoy le decimos al país que esas personas deben responder ante la justicia por esos hechos que se presentaron”.

Asimismo, en un video de las autoridades se ve cómo fueron los operativos de las capturas en distintos conjuntos residenciales de Cúcuta. Por ahora, la Fiscalía no ha confirmado si los señalados serán judicializados en la capital del Norte de Santander o serán trasladados a Bogotá.

‘La Diabla’, presunta pieza clave de la masacre

En mediod e las investigaciones se conocieron detalles del asesinato de Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida bajo el alias La Diabla y quien habría sido confundida con la hija del pastor Lora.

Sánchez Polanco es considerada como una pieza clave de la masacre en ese municipio de Cesar, ya que incluso se encontraba en el establecimiento comercial el día que se registró la masacre, razón por la que se barajó nuevamente la hipótesis de que el homicidio múltiple se perpetró por cuenta de una equivocación.

En su momento, ‘La Diabla’ señaló a El Tiempo que no podía existir una confusión en el caso de la masacre: “No me parezco a la hija del pastor, miren las fotos. Yo soy peli mona y ella no. No puede existir una confusión de cuatro personas. No tengo nada que ver”.

Según se supo en su momento, ‘La Diabla’ era pareja de Alexander González Pérez, alias “el calvo”, un presunto líder de una banda dedicada al narcotráfico, quien fue asesinado días antes de la masacre de Aguachica. Este contexto elevó las sospechas sobre su posible vínculo como objetivo del ataque que resultó en la muerte del pastor Marlon Yamith Lora y su familia, quienes fueron acribillados en un restaurante en Aguachica el pasado 29 de diciembre de 2024.