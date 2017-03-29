La junta administradora regional del Canal Telecaribe eligió este martes como nuevo presidente a la Gobernación del Magdalena y en la vicepresidencia, a la de Bolívar.

Estos nuevos cargos entrarán en vigencia desde este 1o. de abril por periodo de un año.

Así quedó acordado durante la reunión celebrada el lunes 27 de marzo en las instalaciones del Canal ubicadas en Puerto Colombia.

En el encuentro fue presentado el balance de la administración en el que se destacaron las ganancias de 2016 y el equilibrio financiero logrado con el que quedó atrás el histórico de deudas a lo largo de los 30 años de funcionamiento del Canal.

De acuerdo con el boletín enviado por Telecaribe, los miembros de la junta elogiaron la labor realizada por el equipo de Telecaribe, que permitió alcanzar las metas propuestas para el 2016 y los éxitos alcanzados en lo que va del presente año.

Aquí, enumeraron producciones regionales como La Niña Emilia – Déjala Morir, el Clásico Mundial de Béisbol y la señal al aire del nuevo canal HD, Telecaribe Deportes.

Alejandro Hernández, delegado del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, elogió de manera especial a Telecaribe, al indicar que 'es un ejemplo a seguir para los demás canales regionales'.

Los miembros de junta acordaron seguir apoyando los diferentes proyectos presentados por la gerencia con miras a promover la integración regional, el desarrollo de la industria audiovisual en la Región y el crecimiento del canal, entre otros.