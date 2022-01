“Siempre me he metido en toda Colombia”: Duque le responde a Daniel Quintero

Siguen las peleas entre el Gobierno y el uribismo y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El presidente Iván Duque le respondió el pasado miércoles al mandatario de la capital antioqueña, quien le había pedido al jefe de Estado que no se metiera en la campaña de revocatoria en su contra.

Por ello, Duque le envió un mensaje desde el Bajo Cauca: "Yo siempre como presidente me he metido en toda Colombia: hacer desarrollo, hacer inversión y no dejaré de meterme a ayudar al desarrollo de todo el pueblo colombiano".