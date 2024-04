Los errores que dieron al traste con la reforma a la salud de Petro

Agregando que "a los congresistas que votaron en contra de la iniciativa, algunas de cuyas campañas políticas fueron financiadas por EPS, no les gustó el proyecto, porque no querían que las EPS se volvieran gestoras y buscaban que continuaran siendo aseguradoras, a pesar de que se comieron la plata de los fondos de reservas técnicas y no han dado los resultados esperados”.

En su intervención el pasado miércoles en la Gran Asamblea Nacional Cafetera, realizada en la sede de la Gobernación de Cundinamarca, en Bogotá, dijo el presidente de la República: “Miren lo que nos pasó con el proyecto de la salud. Hace casi dos años, no es cualquier tiempo, el Gobierno presentó el proyecto, que no contemplaba la continuidad de las EPS. Vinieron los congresistas, los partidos: ¿cómo así que acabar las EPS? Es que allí hay un acumulado, que no sé qué, que es una experiencia. Pero es que el dinero es público, lo están usando las EPS y los resultados no son buenos”.

Y concluyó que "para poderlas salvar no pueden ser aseguradoras, porque si son aseguradoras, según las normas de Colombia y del mundo, tienen que tener reservas técnicas por si se producen los problemas de los asegurados. Por eso se llaman aseguradoras. Entonces tienen que tener un fondo. Ahora resulta que se comieron la plata de los fondos. No hay aseguramiento, están quebradas. Una aseguradora en cualquier parte del mundo que se coma sus reservas técnicas, se va. En Washington, en París o en Bogotá”.