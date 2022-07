El camino de rosas y espinas de la idea de Petro de eliminar la Procuraduría

Algunos sectores advierten que al eliminar la Procuraduría se afectaría una parte de la Constitución de 1991 y por ende necesitaría de un acto legislativo o un referendo, según explicó el ex presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla.

“Para resolver el destino de la función jurisdiccional de la Procuraduría se debe hacer una reforma al Código Disciplinario, pero para la función disciplinaria se debe reformar la Constitución, ya sea por medio de un acto legislativa, por referendo o por asamblea constituyente”, opinó.

Sin embargo, expertos consideran que una Asamblea Nacional Constituyente es un camino largo y tedioso, además que abriría la puerta a la discusión de muchos temas delicados en el país, como por ejemplo la reelección de la figura del presidente de la República.

No obstante, para el abogado Sanclemente no sería necesaria una constituyente y además esto no supondría ningún riesgo para la democracia, “ya que lo que sucedería sería fortalecer a la rama judicial y Fiscalía para que exista una justicia eficaz que garantice los Derechos Humanos”.

Finalmente, el académico Burbano enfatizó en que por ahora el presidente electo “no se ha referido a una constituyente, sino a la reforma constitucional por acto legislativo. Lo que puede pasar si se elimina la Procuraduría es que sus funciones pasen a otras entidades u organismos, como la rama judicial: fiscales y jueces”, concluyó.