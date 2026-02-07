La congresista Jennifer Pedraza lanzó una de las críticas más duras contra el Gobierno del que fue electora en segunda vuelta presidencial por los hechos de corrupción que se han registrado en el sector educativo.

Leer más: Presidente Petro anunció que no votará en la consulta del 8 de marzo

En entrevista con EL HERALDO, la representante ratificó que existe un presunto “cartel de títulos universitarios” alrededor de la Fundación Universitaria San José y reprochó la inacción del Ministerio de Educación frente a denuncias que, según ella, ya cumplen más de seis meses.

Pedraza explicó que su investigación se originó tras conocer el posible nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes.

“Empezamos a revisar su hoja de vida y cuando jalamos la pita encontramos cosas cada vez más graves. No solo estamos hablando de falsedades, sino de compra y venta de títulos”, afirmó.

Le puede interesar: Así quedó el tarjetón para las consultas presidenciales de marzo

Según Pedraza, el Ministerio de Educación ha actuado con un doble rasero.

“A la Universidad del Atlántico, a la Universidad Nacional y a la Universidad de Antioquia las intervinieron rápidamente, pero frente a la Fundación Universitaria San José no ha pasado nada”, dijo.

Pedraza también cuestionó que, pese a las investigaciones en curso, Juliana Guerrero continúe como delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, institución que elegirá rector el próximo 16 de febrero.

No olvide leer: El precandidato Camilo Romero renuncia a la consulta de la izquierda, Frente por la Vida

“Nuestro objetivo es proteger la universidad y respaldar la petición del movimiento estudiantil para que sea retirada del Consejo”, explicó.

En un tono crítico, la congresista aseguró que Guerrero tiene hoy más poder que varios ministros del gabinete, entre ellos Armando Benedetti.

“Me atrevo a decir que es más cercana al presidente que Armando Benedetti. Nadie que votó por Petro y Francia imaginó que terminaríamos gobernados por estas figuras”, afirmó.

Lea también: Registraduría inscribe a Daniel Quintero como candidato presidencial por AICO

Finalmente, Pedraza anunció que aspirará al Senado desde la lista de la coalición Ahora Colombia.