El representante liberal Juan Carlos Losada confirmó que está en plena campaña para llegar al Senado y lanzó una dura radiografía sobre el estado actual del Partido Liberal y de la política colombiana, a la que calificó como atrapada en el pragmatismo, la corrupción y la falta de ideas.

“Nunca había habido un candidato tan enfrentado a la Dirección Nacional Liberal que permaneciera dentro del partido. Esta es una campaña muy particular”, dijo.

El representante fue crítico con la situación interna del liberalismo, al que describió como un partido sin rumbo ideológico.

“Hoy es un partido dedicado al puro pragmatismo. No le propone nada al país, se dedica a la micropolítica y vive en una esquizofrenia ideológica: elige a César Gaviria, que critica a Petro, pero le vota todas las reformas”, cuestionó.

Según Losada, detrás de esa incoherencia hay intereses burocráticos. “¿Qué hay detrás de eso? ¿Ríos de mermelada?”.