El exsenador Jorge Enrique Robledo lanzó una de sus más duras críticas al rumbo del país y al gobierno del presidente Gustavo Petro, al advertir que Colombia atraviesa “uno de los peores momentos de su historia reciente” y que la salida no está ni en el petrismo ni en los partidos tradicionales.

En entrevista en Barranquilla con EL HERALDO, Robledo aseguró que el país enfrenta una falsa disyuntiva de cara a las elecciones presidenciales.

“Nos quieren poner a escoger entre el sida y la hepatitis B: o reelegir a Petro a través de un petrista o volver a elegir a los partidos que gobernaron antes y fracasaron”, afirmó.

Según el dirigente, la victoria de Petro fue producto del “voto castigo” contra gobiernos anteriores que dejaron al país en una profunda crisis.

Robledo también salió en defensa de Sergio Fajardo, uno de los actuales candidatos presidenciales.

“Hay una gavilla contra Sergio Fajardo. Eso empezó con el petrismo porque no votamos por Petro y luego se sumaron los partidos tradicionales, porque Sergio nunca quiso venderle el alma al diablo”, dijo.

A su juicio, la trayectoria de Fajardo es intachable. “Si Sergio hubiera querido venderse como otros, ya habría sido presidente. Pero no creemos que haya que ganar a cualquier precio. Si para llegar al poder hay que parecerse a quienes han gobernado mal, es mejor no ganar”, sostuvo.

Robledo, quien fue elegido en 10 ocasiones como el mejor senador del país, expresó su preocupación por el deterioro del Congreso y defendió la necesidad de recuperar su independencia.

“Han bajado los estándares de seriedad y de control político. Petro ha gobernado contra el Congreso. Es un autócrata que no acepta que en democracia debe haber un Congreso y una justicia independientes”, afirmó.

Según explicó, una de las razones que lo motivan a volver al Legislativo es la defensa institucional.

“El Congreso no puede arrodillarse ante ningún presidente ni tolerar que se corrompa a los congresistas. Eso no pasó en los 20 años que yo estuve allí”, recalcó.

Por último, señaló que el cambio también depende de los ciudadanos que participan en las jornadas electorales.

“No se pueden cambiar las cosas con los mismos. Se critica al Congreso, con razón, pero se sigue votando por los mismos de siempre”, concluyó en la entrevista.