No se pueden cumplir muchos de los objetivos solo en cuatro años: Petro

“Algunos me dicen 'eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse?'. Les acepto que no se pueden hacer muchos de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, de la transición social, de la transición energética, de la construcción de una democracia multicolor”, dijo el ex alcalde de Bogotá.

Hace un par de meses, Petro también se había referido en la revista capitalina 'Semana' al tema de la reelección cuando le preguntaron si buscaría volver a la Presidencia: "Dije que gobernaba con la Constitución del 91, que prohíbe la reelección, desde la Asamblea Nacional Constituyente del 91.

“El siguiente gobierno, después de que termine el mío, lo elegirá el pueblo colombiano, esperaría continuando las reformas que nosotros vamos a construir en este primer gobierno del cambio histórico de Colombia (...). Cuatro años nada más. Mi esposa creo que no aguantaría otros cuatro años, ni mi hija".

Las recientes declaraciones de Petro en Santa Marta fueron criticadas por el también candidato a la Casa de Nariño Federico Gutiérrez, quien expresó a través de su cuenta en Twitter: “Yo sí les garantizo a los colombianos que nuestro gobierno será de 4 años como lo dicta la Constitución de Colombia”.

La reelección presidencial en el país estuvo prohibida desde la Constituyente hasta 2004, cuando el expresidente Álvaro Uribe presentó una reforma al Congreso para poder instaurar nuevamente en el país dicha figura, y como consecuencia de ello fueron reelegidos en su momento el propio Uribe (2002-2006 y 2006-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018).

No obstante, en 2008 se destapó el escándalo de la 'Yidispolítica' cuando la ex representante a la Cámara, Yidis Medina, admitió haber recibido ofrecimientos por parte de funcionarios del Gobierno a cambio de su voto favorable al proyecto de reelección, y por este fueron condenados varios funcionarios del gobierno de Uribe y parlamentarios de la época.

La reelección del jefe de Estado volvió a prohibirse en el país en 2015 en la reforma al equilibrio de poderes.