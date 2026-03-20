La contienda por la Presidencia de Colombia sigue tomando fuerza y, dentro de la oposición, aumenta la discusión en torno a las candidaturas de Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella.

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Asimismo, en entrevista con Recap de Blu Radio, el expresidente y jefe del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, expresó su respaldo a Valencia, resaltando sus cualidades como una mujer “integra” y “capaz” para asumir la dirección del país.

El exmandatario aseguró que su apoyo no obedece a intereses personales, sino a un proceso interno basado en mecanismos democráticos. Según explicó, la senadora logró imponerse porque se “ganó esos procedimientos” dentro de la colectividad. Además, la describió como “estudiosa”, “firme”, “de corazón grande” y con “gran capacidad para analizar los problemas del país”, agregando que para muchos es considerada “la mejor legisladora”.

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Además, Uribe hizo énfasis en que el Centro Democrático cuenta con una estructura ideológica consolidada, que va más allá de liderazgos individuales. En ese sentido, reiteró que la escogencia de Valencia como aspirante presidencial responde a decisiones colectivas y no a imposiciones.

“Aquí no es el que diga Uribe. Aquí hay un partido serio. Un partido que ha tenido un comportamiento respetable y homogéneo de oposición argumentada al Gobierno del presidente Petro. Hay unos procedimientos democráticos. Yo no dejé el país convertido en una maravilla, pero iba mejorando aún con mis errores. Y la verdad es que ese último año, el Gobierno nuestro fueron al mercado restándole a la producción de coca. Por cierto, se encuentra en la cocaína el año pasado, 2.100, y lo dicen Naciones Unidas, país criminalidades frente sin ruborizarse obliga a votar por Iván Cepeda. Esto sí tiene que generar una polarización conceptual”, expresó.

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También, el exjefe de Estado insistió en que los temas centrales del debate electoral deben ser la seguridad, el crecimiento económico y la generación de empleo. En esa línea, defendió el rol del sector privado como eje para alcanzar la equidad social, uno de los principios que históricamente ha promovido su partido “el emprendimiento privado no es un fin, es un medio de equidad social”.

“Este país ha construido un cerco diferente y es importante. He acompañado a campañas políticas desde que tengo de 10 años. Todos hablan de paz y nadie de seguridad. El primer Gobierno enemigo de la empresa privada ha sido este. Todos los anteriores fueron amigos de la empresa privada, unos le ayudaban bien y otros mal, pero siempre se hablaba de equidad social. Para que los haya se necesita emprendimiento privado”, manifestó.

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Finalmente, aunque reconoció que no es sencillo alcanzar consensos, señaló que estos deben lograrse sin “romper velas” ni profundizar divisiones. Para Uribe, el verdadero debate no gira en torno a apoyos políticos, sino al modelo de país que se quiere construir:“¿Qué queremos de la salud? ¿Qué queremos de la economía? ¿Qué queremos del empleo? Esos son los temas”.