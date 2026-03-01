El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informó que han sido incautados por la fuerza pública un total de $623 millones de pesos relacionados con delitos electorales.

“Sin transparencia no hay democracia; hay corrupción. A la fecha, gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, se han incautado 623 millones de pesos, que presuntamente podrían llegar a estar vinculados a delitos electorales en Antioquia, Santander, Meta y Cundinamarca”, indicó el funcionario

Así mismo, reportó que actualmente avanzan 14 macrocasos de investigación relacionados con los principales delitos electorales de constreñimiento al sufragante, financiación ilegal de campañas, inhabilidades e incompatibilidades y suplantación de electores.

“Necesitamos que la ciudadanía denuncie cualquier irregularidad llamando al 157. Hasta 50 millones de pesos de recompensa por información precisa y oportuna que permita neutralizar efectivamente los delitos electorales. Absoluta reserva. Protejamos el voto. Protejamos la democracia”, pidió el jefe de la cartera de seguridad.