El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informó que han sido incautados por la fuerza pública un total de $623 millones de pesos relacionados con delitos electorales.
Lea más: La campaña electoral en Colombia avanza entre amenazas y restricciones armadas
“Sin transparencia no hay democracia; hay corrupción. A la fecha, gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, se han incautado 623 millones de pesos, que presuntamente podrían llegar a estar vinculados a delitos electorales en Antioquia, Santander, Meta y Cundinamarca”, indicó el funcionario
Mindefensa anuncia aumento de pie de fuerza y recompensas por jefes del EGC, ELN y disidencias en el sur de Bolívar
Así mismo, reportó que actualmente avanzan 14 macrocasos de investigación relacionados con los principales delitos electorales de constreñimiento al sufragante, financiación ilegal de campañas, inhabilidades e incompatibilidades y suplantación de electores.
Ver más: La campaña electoral en Colombia avanza entre amenazas y restricciones armadas
“Necesitamos que la ciudadanía denuncie cualquier irregularidad llamando al 157. Hasta 50 millones de pesos de recompensa por información precisa y oportuna que permita neutralizar efectivamente los delitos electorales. Absoluta reserva. Protejamos el voto. Protejamos la democracia”, pidió el jefe de la cartera de seguridad.