El conjuez Manuel Antonio Avella, cuota del partido Liberal y uno de los togados que tendría que resolver la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 marzo, se retiró del caso argumentado estar enfermo.

Debido a lo anterior, el órgano electoral deberá, primero, sortear a otro conjuez, y resolver el impedimento que presentó el conjuez del Centro Democrático, Alejandro Sánchez.

Sánchez explicó: “En ejercicio de mi profesión como abogado penalista, dentro del año anterior actué como apoyo de la Corporación Centro Democrático por Colombia para la causa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En particular, presté servicios profesionales a dicha corporación en el marco del proceso penal identificado con el radicado No. 11001600010220200027600, por los cuales facturé y recibí los honorarios correspondientes”.

Debido a las vacancias explicadas anteriormente, la toma de una decisión definitiva sobre la inscripción de Cepeda se retrasa hasta nueva orden.

De acuerdo con la ponencia, que fue radicada por tres magistrados cercanos al oficialismo, “contrario a lo afirmado por los solicitantes, no existe duplicación financiera que desborde la finalidad constitucional de la reposición de gastos, sino el desarrollo progresivo y escalonado de un proceso de selección demócrata que transita desde lo partidista hacia lo interpartidista”.