Este lunes se conoció que la decisión de cómo avanzará Iván Cepeda en la contienda electoral, si deberá ir solo a primera vuelta o podrá participar en la consulta de la izquierda, quedó en manos de conjueces. Esto toda vez que en la sala plena del CNE no se alcanzaron los 6 votos necesarios para cualquiera de las dos opciones.

“Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia”: Petro ante decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Así las cosas, debido a que la votación entre magistrados de este lunes quedó 5-4, al término de la sesión, se eligieron a los conjueces por medio de un sorteo con la presencia de la delegada de la Procuraduría General de la Nación.

Los dos conjueces principales que definirán el caso del precandidato presidencial son Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella (Partido Liberal), mientras que el conjuez remanente será Gustavo Martín Coral (Col. Justa Libres)

Sánchez Cerón es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Nariño y especialista en Instituciones Jurídico Procesales de la Universidad Nacional.

Vale mencionar que los magistrados Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Maritza Martínez y Cristian Quiroz se opusieron a la inscripción de Cepeda, mientras que los tres ponentes -Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry- y Altus Baquero respaldaron la participación de Cepeda.

De acuerdo con la ponencia, que fue radicada por tres magistrados cercanos al oficialismo, “contrario a lo afirmado por los solicitantes, no existe duplicación financiera que desborde la finalidad constitucional de la reposición de gastos, sino el desarrollo progresivo y escalonado de un proceso de selección demócrata que transita desde lo partidista hacia lo interpartidista”.