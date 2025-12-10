A tres meses de las elecciones legislativas del año entrante, los comicios empiezan a tomar forma con una primera fase agotada: la inscripción de las listas al Senado y a la Cámara de Representantes con una baja participación, advirtió la Registraduría Nacional.

Estas listas también trajeron consigo sorpresas en casi todas las regiones del país, alianzas inesperadas y nueva caras. Así lo analizó el politólogo Édgar Niño en diálogo con Caracol Radio.

“No hay tantos votos para tantos aspirantes, pero las listas abren posibilidades a candidatos nuevos, aunque sea con diferentes camisetas. Hoy tenemos un panorama multicolor en el que ya no es claro quién pertenece a qué partido”, indicó el experto al mencionado medio.

Para Niño, esto está relacionado con la debilidad de la normatividad sobre coherencia partidista. Es decir, los aspirantes y políticos de vieja guardia constantemente cambian de colectividad en búsqueda de réditos electorales y ahora se enfrenta a una nueva disyuntiva: una competencia cerrada con menos votos en el tablero.

Y la gran estrategia que se asoma en casi todos los colores políticos, y que demostró en las pasadas legislativas con Jota Pe Hernández y María Fernanda Carrascal, entre otros, que podía aportar réditos electorales, es la de jalonar votos con los populares influenciadores, que despiertan el interés en la población joven para ir hasta las urnas.

Así las cosas, la casa Char le apuesta a Andrés Felipe Camargo González, más conocido como Felipe Saruma, a quien incluyó en su lista a la Cámara por el Atlántico de Cambio Radical; Rawdy Reales o el Doctor Rawdy también se lanzó al agua y aspirará al Senado; Alejandro ‘Alejo’ Vergel hará parte del Frente Amplio Unitario promovido por Roy Barreras y Ernesto Samper; Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, mejor conocido en redes como Wally, fue el tercero más votado para Senado por la Colombia Humana; Laura Beltrán Palomares, más conocida en las plataformas digitales como Lalis, fue la segunda más votada para la Cámara por Bogotá.

Hernán Muriel Pérez es el fundador de ‘Cofradía por el Cambio’, un medio digital alternativo que hace eco de las causas del petrismo, fue el gran ganador de la consulta en Antioquia; Alejandra Omaña o Amaranta Hank, periodista y actriz de cine para adultos, defensora de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales, es otra reconocida figura del partido de gobierno; y los godos pusieron el nombre de Edwin Javier Brito García, conocido en redes sociales como Pechy Players, de La Jagua de Ibirico, Cesar, quien hace videos de humor y es hincha del Junior de Barranquilla.

3.231 candidatos para el Congreso

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este martes que 3.231 candidatos, pertenecientes a 527 listas, se inscribieron para participar en las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

Asimismo, la entidad señaló que más del 90 % de los candidatos realizó su inscripción sin necesidad de acudir a una sede de la Registraduría, “gracias a las herramientas tecnológicas que la entidad puso a disposición para facilitar el proceso".

La Registraduría indicó que “todo el procedimiento se desarrolló de manera impecable, reflejando el compromiso institucional con la eficiencia y la transparencia”.

De acuerdo con el calendario electoral vigente, el periodo de modificación de listas se extenderá hasta el 15 de diciembre.