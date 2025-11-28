El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción a Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntas irregularidades en los montos de financiación utilizados durante la contienda.

Asimismo, tras conocerse la decisión, Roa se pronunció desde su red social X. Allí defendió su papel dentro de la campaña y confirmó que interpondrá un recurso de reposición. Según dijo, confía en que podrá demostrar la legalidad de su actuación.

“Siempre he creído y confiado en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa que tiene recursos, a los que acudiremos con todas las herramientas jurídicas pertinentes”.

A su vez, añadió que “la decisión no es definitiva y podremos demostrar plenamente nuestro buen proceder en todas las actuaciones a mi cargo”.

De acuerdo con información divulgada por W Radio, Roa también presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá un escrito en el que sostiene que durante la investigación se desconocieron sus derechos al debido proceso y a una defensa técnica adecuada. En ese documento pide la práctica de nuevas pruebas y plantea que la sanción debería declararse caducada.

El caso se inscribe dentro de la discusión nacional sobre la transparencia y el control de los recursos electorales. La financiación de la campaña Petro 2022 ha sido objeto de vigilancia desde hace meses, y la actuación del CNE vuelve a encender el debate sobre el cumplimiento de los topes establecidos para garantizar condiciones equitativas entre los candidatos.