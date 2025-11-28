El Centro Democrático informó que a partir de este viernes 28 de noviembre la firma CADEM, de Chile, iniciará el proceso para realizar la encuesta con la cual se elegirá al candidato a la Presidencia del partido.

Leer más: En 20 municipios regirá el pico y placa unificado para motos

Pudo establecerse que habrá también otra firma que hará parte del proceso, pero aún no se conoce cuál es.

“A partir de este viernes 28 de noviembre, la firma CADEM de Chile, a través de su partner en Colombia, dará inicio a un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas autoadministradas vía web, basadas en un cuestionario previamente acordado entre las partes, para determinar quiénes serán los candidatos del Partido a la consulta de marzo”, se lee en el comunicado del CD.

Respecto a la forma como se realizará el estudio, el partido de derecha señaló que “contará con una muestra de 2.100 entrevistas, aplicadas a ciudadanos en general y distribuidas por regiones en todo el país”.

Ver también: Un terremoto de magnitud 5,1 sacude el centro de Irán

Asimismo, manifestó que la segunda firma encuestadora iniciará su respectivo estudio cuantitativo en los próximos días. “Un día antes del inicio, se enviará a la militancia y a la opinión pública toda la información y detalles pertinentes”, agrega el Centro Democrático.

Cabe recordar que los precandidatos del partido son María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Miguel Uribe Londoño.