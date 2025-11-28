Un terremoto de magnitud 5,1 sacudió este viernes el condado de Bahabad, situado en el centro de Irán, sin que se hayan reportado víctimas o daños graves.

El temblor ocurrió a primera hora de la mañana en el centro del país en zonas no residenciales y no se han registrado daños por ahora, dijo a la agencia IRNA Bala Gatfi, director de Gestión de Crisis de la provincia de Yazd, donde sucedió el terremoto.

Tras el temblor de 5,1, se registraron otras réplicas de magnitud 4,9 y 3,2, respectivamente, en la misma zona.

Las autoridades han enviado equipos de la Media Luna Roja a la zona para realizar una evaluación de la situación.

Irán tiene una gran actividad sísmica y se registran numerosos terremotos. Los más graves hasta la fecha en Irán se produjeron en diciembre de 2003 y en junio de 1990, cuando perdieron la vida 31.000 y 37.000 personas, respectivamente.

En noviembre de 2017 un terremoto de magnitud 7,3 causó 620 muertos y más de 12.000 heridos en la provincia noroccidental de Kermanshah.