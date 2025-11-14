El Pacto Histórico interpuso este viernes una acción de tutela para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo reconozca oficialmente como partido. La personería jurídica del movimiento está condicionada desde septiembre.

El anuncio lo hizo el senador Iván Cepeda, candidato presidencial de la coalición, quien presentó el recurso junto a la exministra Carolina Corcho, futura cabeza de lista al Senado de la colectividad de izquierda. Asimismo, participaron las directivas del Pacto.

La tutela solicita medida provisional para que en máximo 48 horas el juez encargado le ordene al CNE “darnos nuestra personería”, y de esta manera “poder inscribir nuestras candidaturas”.

“El Pacto Histórico es, sin duda, la formación política más fuerte, más influyente, que hay hoy en Colombia“, añadió Cepeda, haciendo referencia a los más de dos millones de votos que se obtuvieron en la consulta del 26 de octubre.

El candidato presidencial del Paco Histórico indicó además que “no es posible que a estas alturas el Consejo Nacional Electoral persista en no querer entregarnos nuestra personería jurídica“.