Cambio Radical celebró una reunión de bancada encabezada por su líder natural, Germán Vargas Lleras, junto al dirigente Fuad Char, el director nacional Germán Córdoba Ordóñez y varios congresistas del partido, con el objetivo de definir lineamientos políticos y ajustar detalles para las elecciones de 2026.

Le puede interesar: “Todo lo que hemos dicho de Juliana Guerrero es probado”

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la capital del país, los asistentes destacaron el liderazgo de Vargas Lleras, así como su buen estado de salud, energía y claridad frente a los retos electorales del próximo año.

La bancada reafirmó su compromiso con la unidad y la fortaleza interna, y anunció que trabaja en la construcción de listas competitivas al Senado y a la Cámara de Representantes para el periodo 2026–2030.

Vea aquí: Registraduría rechazó el recurso de reposición de Daniel Quintero y ratificó que no puede inscribirse por firmas

Según el comunicado, Cambio Radical buscará presentarse ante el electorado como una alternativa renovada, disciplinada y enfocada en la reconstrucción del país, con el propósito de consolidarse como una de las principales fuerzas políticas de oposición.

¿Será Vargas Lleras la ficha clave de Cambio Radical para los comicios de 2026?

Uno de los temas centrales de la reunión fue el futuro político de Germán Vargas Lleras. La colectividad dejó abierta la posibilidad de que el exvicepresidente participe en la contienda legislativa o presidencial, aunque la decisión final será anunciada en los próximos días.

Lea también: UP se allana a cargos ante el CNE por anomalías en la campaña de Petro pero luego se retracta

“La consigna es clara: presentar al país la mejor propuesta de liderazgo para el 2026”, señala el documento divulgado por el partido.

El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer la unidad de las fuerzas democráticas como estrategia para “derrotar el petrismo en 2026 y recuperar la estabilidad y el rumbo de Colombia”.

Le sugerimos: 79 comités inscriptores para la elección de Congreso de la República 2026 se registraron ante la Registraduría

Finalmente, Cambio Radical aseguró que, independientemente de la decisión de Vargas Lleras, la colectividad sorprenderá con listas representativas y cohesionadas, reflejo de su disciplina y compromiso con el país.