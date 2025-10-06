Los precandidatos de la Fuerza de las Regiones, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas invitaron en una carta suscrita el pasado domingo a los precandidatos independientes Maurice Armitage, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios a participar en la consulta popular del próximo 8 de marzo.

“Los candidatos del movimiento La Fuerza de las Regiones estamos convencidos de que el momento actual del país demanda firmeza, generosidad, integridad y, sobre todo, unidad”, manifestaron los líderes regionales.

Agregan en este sentido que “tanto en el discurso como en los hechos, hemos demostrado nuestra capacidad para sumar voluntades desde la diferencia porque entendemos la trascendencia que tiene para Colombia unir esfuerzos, talentos y proyectos en defensa de la democracia, la recuperación de la seguridad, la equidad y el desarrollo social, y el fortalecimiento de la economía de cara al desafío que plantean las elecciones de 2026”.

Por ello, plantean, “queremos entonces, con todo respeto y convicción, invitarlos para que hagamos un acuerdo público de cara al país para participar en una consulta popular el 8 de marzo con el compromiso de todos de respaldar quien allí resulte escogido por el voto ciudadano, para avanzar fortalecido hacia la Presidencia de la República y liderar la construcción de un verdadero sueño colectivo de nación”.

Y se comprometen finalmente desde La Fuerza de las Regiones “a que quien sea seleccionado como nuestro candidato único el próximo 30 de noviembre, emulará con ustedes el 8 de marzo y, como se ha dicho, con quien obtenga el respaldo mayoritario de los electores, avanzaremos juntos con una candidatura hacia la victoria definitiva en mayo”.