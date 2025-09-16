Por presuntas irregularidades en proceso de restitución de un predio, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra del hoy precandidato presidencial Daniel Quintero, exfuncionarios de su alcaldía de Medellín y algunos particulares vinculados a la investigación.

De acuerdo con el ente acusador, Quintero y los demás mencionados habrían participado en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote.

Entre los delitos que indagan las autoridades judiciales está peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

La decisión cobija al exalcalde de Medellín, nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares.

El comunicado de la Fiscalía indica que los exfuncionarios de la Alcaldía procesados son: la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González Montoya; la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez; el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Bibiana Delgado Manjarrés; el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz, entre otros.

En desarrollo..