Se desarrolla este martes en la sede de la Procuraduría la reunión con la Contraloría, la Registraduría y el Ministerio de Defensa y la cúpula de las Fuerzas Armadas en que se revisarán los avances del plan de garantías electorales de transparencia y seguridad en el país de cara a los comicios de 2026.

“El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, junto a @CGR_Colombia y @Registraduria inician reunión en la que @mindefensa y Fuerza Pública informarán avances del Plan Democracia, dirigido a garantizar la realización libre y transparente de las elecciones para Presidencia de la República y Congreso de la República, en 2026”, reportó el Ministerio Público en sus redes sociales.

Al encuentro asisten el contralor Carlos Hernán Rodríguez, el registrador Hernán Penagos y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, “para que informen la marcha del Plan Democracia dirigido a garantizar la realización libre y transparente de las elecciones”.

Y al terminar la reunión, el Eljach, Rodríguez, Penagos y Sánchez presentarán a los colombianos “un balance sobre todas las medidas implementadas para garantizar la paz electoral”.

El pasado lunes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró la cuarta sesión del Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral, con el objetivo de fortalecer las garantías de seguridad para congresistas en ejercicio y precandidatos presidenciales que participarán en las elecciones del año 2026.

Durante la sesión se analizaron las medidas implementadas hasta el momento.

“Hoy en día, hay 194 personas bajo protección de la UNP, 326 policías asignados, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección. Todo esto se ha logrado gracias a un esfuerzo importante del Gobierno Nacional, la cúpula militar y la dirección de la Policía. Lo más importante en este proceso electoral es asegurar que existan garantías reales para todos los participantes”, señaló el jefe de la cartera política al término del encuentro.

Por su parte, el ministro de Defensa, explicó que “como parte de nuestra responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático en nuestro Estado Social de Derecho, y en coordinación con la UNP, incrementamos significativamente la capacidad de protección. Duplicamos el personal encargado, pasando de 229 a 520 efectivos, entre policías y miembros de la UNP. Además, ya hemos articulado la seguridad en regiones para que los precandidatos presidenciales puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad“.

Indicaron en este sentido que en 24 departamentos se han realizado jornadas de precampaña sin contratiempos, para lo que se han desplegado 6.351 policías adicionales a los esquemas individuales de seguridad, y movilizado 96 pelotones, equivalentes a 3.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad.