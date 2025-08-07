BOGOTÁ. A través de sus redes sociales el expresidente Álvaro Uribe agradeció a las decenas de miles de seguidores que marcharon en una treintena de ciudades de Colombia y el mundo a su favor luego de haber sido condenado en días pasados en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Sin referirse al proceso judicial en su contra, el líder natural del Centro Democrático habló del próximo gobierno a elegirse en 2026.

“Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito cielo. Necesitamos un gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación, para que esta nación no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmar criminales”, expresó Uribe Vélez.

Así mismo, se pronunció sobre los líos diplomáticos entre Colombia y los Estados Unidos durante el gobierno actual del presidente Gustavo Petro.

“Necesitamos un gobierno aliado con países que contribuyan a la erradicación del crimen, no con dictaduras que lo auspicien. Necesitamos un nuevo plan Colombia con los Estados Unidos y la alianza con Israel, que no excluye la vocación de construir la paz entre el pueblo judío y el pueblo palestino”, dijo el exmandatario.