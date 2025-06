En medio de la tensa situación por la que atraviesa el país, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia si no prospera la consulta popular en la Corte Constitucional.

Desde Cali, en diálogo con el medio CNN, el presidente de la República aseguró que el “único mecanismo” para salvar la consulta popular, de caerse en la Corte, sería la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con carácter popular, como lo mencionó este jueves el ministro de Justicia Eduardo Montealegre.

“Si se cae la corte, se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente. Que no me beneficie a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”, dijo el jefe de Estado.

Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, mencionó cómo sería el proceso para convocar una constituyente de “origen popular”.

Por un lado, señaló que el presidente Petro ha venido hablando de proceso constituyente, más no de Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con él, solo hasta ayer (miércoles) desde Cali, el jefe de Estado se refirió a esta figura, pero con una característica particular: la iniciativa popular.

“El presidente dijo ayer : es necesario convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Yo estoy en serio en la constituyente hace muchos meses”, detalló Montealegre.

En ese sentido agregó que “el presidente ha venido hablando de proceso constituyente, hasta hace poco, no de asamblea constituyente, de que la ciudadanía empezara a pronunciarse con una movilización social para hacer reformas a la Consititución, pero ayer habló de Asamblea, con una característica de iniciativa popular. Esto para que no crean que hay ruptura institucional”.

Al respecto explicó que “una constituyente solo se convoca por ley del Congreso y eso va a control constitucional y el pueblo vota si la convoca o no, pero sucede que como esto es a través de una ley de la república, los mecanismos de participación ciudadana presentan la posibilidad de que existan iniciativas legales de origen popular”.

Afirmó que este debate se ha venido discutiendo desde hace varios meses “por bases sociales que, a pesar de la postura del presidente de que no iba a convocar la asamblea, el pueblo y organizaciones sociales, en las cuales yo he estado, desde hace mucho tiempo vienen planteando una constituyente, y ese es el camino”.