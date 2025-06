La decisión del presidente Gustavo Petro de firmar este miércoles el decreto para convocar a una consulta popular sobre su reforma laboral no cayó bien en varios sectores políticos del Congreso de la República.

De acuerdo con integrantes independientes y de oposición, el actuar del Gobierno es inconstitucional y atenta contra la autonomía del legislativo.

“Golpe nada blando. Burdo chantaje además”, criticó Angélica Lozano, presidenta de la comisión séptima del Senado.

Por su parte, Mauricio Gómez, del partido Liberal, manifestó: “(Petro) cita a la oposición para bajar el tono, pero firma el decreto para pasar por encima del Congreso”.

A su turno, Christian Garcés, del Centro Democrático, señaló: “Nos retiramos de Plenaria Cámara en protesta: Petro viola la ley y se pasa por encima del Congreso al firmar decreto de consulta popular que fue negada por el Senado. Se convierte en un dictador".

Por su parte, Fenalco consideró que “el Gobierno Nacional ha dado un paso decisivo hacia la ruptura del orden constitucional al anunciar que ya firmó el decreto mediante el cual convocará una consulta popular”.

“FENALCO hace un llamado firme, sereno y patriótico a todas las instituciones del Estado para que asuman con entereza y responsabilidad su papel histórico en defensa de la Constitución, la legalidad y el orden democrático”, se lee en un comunicado.

Además, el expresidente Iván Duque consideró que: “Gustavo Petro ha firmado un decreto que viola la independencia de poderes, pasando por encima de una decisión soberana del Senado de la República. La Organización Electoral tiene el deber de negarse a convocar la consulta ilegal, y el Consejo de Estado debe hacer cumplir sus dictámenes. Esperamos que la Corte Constitucional no se preste para este acto arbitrario, que pone en riesgo nuestra democracia. Colombia no es una dictadura, y nadie puede pretender, desde la Casa de Nariño, imponer sus caprichos”.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, advirtió que “el Gobierno anuncia por un lado que ya tiene el decreto firmado por parte del presidente de la República para la convocatoria de la consulta popular. Por otra parte del ministro del Interior dice que dependiendo del resultado de la votación de la reforma laboral, promulgarán el decreto, o no, en una clara presión al Senado, con una amenaza de iniciar un proceso de consulta popular en forma claramente ilegal. Son muchas las entidades, muchas de ellas, incluso de izquierda que le han advertido del inmenso error que cometía el Gobierno. En caso de llamar la consulta por la vía de un decreto. No nos podemos acostumbrar a que la democracia sea presionada de esta forma, en caso de qué las decisiones de otras ramas del poder público no complazcan al Ejecutivo. Se está pasando por encima del poder legislativo, y también el poder judicial que es el que realmente debería decir si la votación del congreso que negó la consulta popular, es válida o no”.

Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, manifestó: “Total respaldo al decreto firmado por el pdte @petrogustavo que convoca a una Consulta Popular. Si el Senado se niega a aprobar una reforma que garantice de manera estructural los derechos laborales, será el pueblo en las calles quien decida sobre el futuro de sus luchas históricas. Que sea la democracia quien tenga la última palabra”.

Y el representante Santiago Osorio, del ala gobiernista de los verdes, sostuvo que “hoy el Senado de la República tiene la oportunidad de darle la cara a Colombia y de votar una reforma laboral seria que recoja las luchas históricas del pueblo trabajador. La consulta popular no es autoritarismo, es democracia viva. Es el derecho del pueblo a hablar, a soñar, a corregir el rumbo. Escuchar a la ciudadanía no debería asustar a nadie. Que hable Colombia”.