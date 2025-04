En redes sociales cerraron filas en defensa de Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, quien denunció acoso e intimidaciones en protestas convocadas frente a su casa en Cartagena en medio del inicio del tercer debate de la reforma a la salud y tras un par de semanas del archivo de la reforma laboral.

“Hoy, algunos congresistas de la coalición de gobierno recurrieron a sus seguidores y montaron una manifestación ilegal, sin permisos, frente a mi residencia. Allí se encontraba mi hijo menor de edad junto a sus amigos. Este acto no solo viola las leyes de nuestro país, sino que también traspasa los límites del derecho legítimo a la protesta, el cual tiene normas y restricciones claras”, escribió la legisladora en sus redes sociales.

Una de las primeras reacciones fue la del presidente Gustavo Petro, quien justificó las movilizaciones y de hecho responsabilizó a la congresista.

En ese sentido afirmó que “los congresistas son representantes del pueblo, y no deben temer por dialogar con su pueblo”, además señaló que se debe respetar la intimidad, pero dialogar con el pueblo y “no cerrar la puerta (...) Todo congresista es responsable de su voto ante su pueblo. Los tiempos de comprar votos y entonces tratar al elector como simple objeto o sirviente se acabaron”.

“La consulta nacional es para eso, para abrir el camino tranquilo de la decisión popular en las urnas, no nos eche la culpa por lo que usted misma provocó, senadora Blel. Se trataba de que Cartagena y Bolívar dejaran de tener por fin trabajo esclavo, usted senadora, impidió eso. Dialogue tranquilamente con su pueblo sobre por qué decidió eso”, agregó el jefe de Estado en X.

Ante esto fue una ola de rechazos al Gobierno, y en especial a las declaraciones del mandatario, la que se generó en redes sociales.

La senadora Blel le respondió al jefe de Estado diciendo que ninguna agresión puede ser justificada: “Lo que reclamo, Presidente Petro, es que así como sus hijos menores de edad tienen derecho a no ser acosados en estadios, parques temáticos, el colegio o las redes sociales, entre otros, como lo ha denunciado usted, y sin importar qué decisiones políticas haya tomado usted, mi hijo de tres años tiene el mismo derecho y no es justificable la agresión organizada y planificada por ninguna razón”, expresó.

Añadió que el hecho de que no tengan las mismas posturas políticas no es argumento para incentivar los acosos: “Que usted no comparta mis decisiones políticas no es argumento para justificar lo que hicieron congresistas y funcionarios de su gobierno acosando a una familia. Intentar justificarlo entre líneas es incentivar nuevos acosos por sus seguidores. No todo vale”, sostuvo.

Creo en el dialogo y la concertación, por eso mis decisiones en el congreso son fruto de ese espíritu de oír, ajustar y proponer. Eso no esta en discusión.



Lo que reclamo, Presidente Petro, es que así como sus hijos menores de edad tienen derecho a no ser acosados en estadios,… https://t.co/kSiXxLux8O — Nadia Blel Scaff (@nadiablel) April 4, 2025

Desde distintas orillas políticas también rechazaron el acoso contra la presidenta de la Comisión Séptima. El representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero sostuvo que es “muy grave que congresistas de gobierno y ministros promuevan el hostigamiento a una contradictora política y su hijos porque legítimamente se opone a la reforma a la salud. A falta de argumentos tienen que recurrir a la intimidación”.

El mismo presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien en las últimas horas mantuvo algunos encontrones con Petro, enfatizó en que “es algo intolerable y que toda persona de bien debe repudiar. Uno tiene que ser muy mezquino para hacer eso”.

“Es inaudito cómo desde el poder se ensañan con los ciudadanos que no son sumisos a los dictados del gobierno”, añadió.

Altos funcionarios y congresistas afines al Gobierno Nacional pretendieron amedrentar a la senadora @nadiablel en su casa en donde estaba con su hijo de 3 años.



Eso es algo intolerable y que toda persona de bien debe repudiar. Uno tiene que ser muy mezquino para hacer eso.… — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) April 4, 2025

Desde el Partido Conservador también hubo respaldo a Nadia Blel: “Rechazamos estos actos de violencia y acoso que recibió nuestra presidenta el día de ayer. Nadia Blel ha demostrado que es una senadora valiente y con mucho carácter para legislar siempre en beneficio del pueblo Colombiano”, escribió Adolfo Pineda, secretario general de la bancada.