En una rueda de prensa realizada este miércoles 26 de febrero, el saliente ministro de Minas Andrés Camacho dio un balance de su gestión y cuál será su futuro político.

Por un lado, el funcionario aseguró que su salida irrevocable no obedece al descontento generalizado por la llegada de Armando Benedetti al Gobierno, recientemente nombrado como ministro del Interior: “Como nos ocurre a todos en la vida, uno trabaja con quien tiene que trabajar”, puntualizó, al añadir que se trató de una decisión que tomó el mandatario con toda la autoridad.

En la rueda de prensa aprovechó para realizar un balance de su gestión y se refirió al desabastecimiento de gas, recalcando que mientras estuvo al frente de la cartera de Energía “no hubo un solo segundo de desabastecimiento de gas, quedan todas las garantías (...) no vemos ningún problema de desabastecimiento, no hay un apagón en el país, no lo vemos en el futuro cercano”.

Asimismo, en diálogo con Blu Radio, el saliente ministro sostuvo que su futuro político podría estar en el Senado. “Voy a ser candidato el otro año al Senado”, aseveró.

En el Congreso, espera “defender la transición energética y la continuidad de este proyecto progresista en 2026″.

El exministro Andrés Camacho ‘se rajó’ en la región Caribe: expertos

La salida de Andrés Camacho como ministro del Ministerio de Minas y Energía, al parecer por la falta de resultados en esta cartera, sería la razón principal por la cual el presidente Gustavo Petro le aceptó su renuncia.

Otra de las razones por las cuales habría decidido dar un paso al costado en este ministerio es para no inhabilitarse ante las intenciones de aspirar a una curul en el Senado en las próximas elecciones legislativas del 2026.

Lo cierto es que, con la salida de Camacho del Ministerio de Minas, deja a medio camino una de las políticas bandera del actual Gobierno en el país en la región Caribe, como lo es la transición energética, la reducción del costo de las tarifas de energía, la titularización de la opción tarifaria y dar solución a los problemas de operatividad y financieros de las dos grandes empresas comercializadoras de la región, Air-e y Afinia.

En cuanto a la opción tarifaria, no cumplió con la orden que le impartió el presidente Petro en mayo del 2024 para que titularizara esta deuda de los estratos 1, 2 y 3 por $2.8 billones y de esta manera asumirla por parte de la Nación, la cual continúan pagando los usuarios.

Para el experto en temas energéticos, César Uparela, la gestión de Andrés Camacho en el ministerio fue “desastrosa bajo todo punto de vista”.

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, considera que la gestión de Andrés Camacho fue “pésima”. En su opinión, deja a las empresas comercializadoras de energía con una deuda por concepto de los subsidios por valor de $2.7 billones, suma esta que, si cumple por parte del Ministerio de Hacienda con los prometidos abonos, se incrementará, en lugar de disminuir,a finales de abril a $3 billones.