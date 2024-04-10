La reforma a la educación del gobierno del presidente Gustavo Petro quedó este miércoles, en la plenaria de la Cámara, a seis artículos -de 44 en total- de ser aprobada en su segundo de cuatro debates reglamentarios.

La ministra de Educación, Aurora Vergara, indicó que 'en un ambiente positivo y de consensos se logró avanzar en la discusión, aprobación y votación del 86 % del articulado del proyecto de ley estatutaria de educación'.

A su vez, el representante liberal Carlos Ardila, ponente, explicó en medio de la discusión que se busca cerrar las brechas de educación entre lo rural y lo urbano: 'Es una gran apuesta para suplir muchas de las necesidades educativas que hoy existen en el área rural'.

De igual modo, el también ponente representante Santiago Osorio, de la Alianza Verde, puso de presente que 'Colombia ha estado en deuda de invertir en educación, quizá uno de los rubros más importantes que cualquier sociedad del conocimiento debería tener. Con esta ley estatutaria se va a garantizar ese derecho'.

Y la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, pidió incluir la gratuidad de la oferta pública en todos los niveles de la educación superior: 'Si bien ya se está implementando, la incluimos para que se entienda como núcleo del derecho fundamental a la educación'.

La reforma incluye temas como la formación integral, el derecho fundamental para el campesinado y personas en la ruralidad, las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y rom, así como para las personas privadas de la libertad y víctimas del conflicto armado.

También contempla la garantía del bienestar integral y la dignificación de la labor docente y directivo docente.

