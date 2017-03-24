Sobre las 11 de la mañana de este jueves llegó a rendir interrogatorio al búnker de la Fiscalía el exgerente de las campañas que llevaron a la Presidencia a Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, Roberto Prieto, señalado de haber recibido dineros de Odebrecht de forma irregular.

En la sede del ente acusador, dijo Prieto a periodistas al llegar: 'tengo la tranquilidad de haber obrado bien, de que esto saldrá bien. Vengo a decir lo que sé, la verdad, que la justicia impere, y vengo a desvirtuar la infamia de la que he sido objeto por parte del señor Otto Bula y en particular también por las perversas distorsiones que han venido en torno a este proceso'.

El empresario dijo la semana pasada a medios de comunicación que en la campaña de 2010 ordenó 2,5 millones de afiches que pagó por 400 mil dólares la corrupta constructora brasilera: 'yo ordené los afiches y me dijeron que (la plata) salió de Odebrecht (...), los financieros de la campaña se encargaron de hacer el acercamiento (...)'.

La Fiscalía estableció, tras lo dicho por el cordobés Bula, que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho Bbdo, por la suma de 1 millón de dólares, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país.

Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos, en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol II, que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares, por circunstancias que los funcionarios brasileros estimaban no eran imputables a su compañía.

Prieto y empresas familiares han suscrito una treintena de contratos con el Estado y han facturado por ellos unos 31 mil millones de pesos.

Así mismo, la Contraloría General de la República reveló supuestas irregularidades en un contrato por más de $50.000 millones firmado por el Gobierno para la Cumbre de las Américas de 2012 con Marketmedios, empresa relacionada con Prieto.

No obstante, la Cancillería aclaró que en ese momento se pidió acompañamiento de la Contraloría y de la Procuraduría para hacer seguimiento a dicha contratación: 'tras revisar cada una de las facturas, se dio una diferencia de $4.169.006.646 millones de pesos a favor del Fondo Rotatorio del ministerio de Relaciones Exteriores, que fueron conciliados, como consta en el acta de liquidación, con la Unión Temporal Cumbre de las Américas Cartagena 2012 y con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, acompañamiento que fue solicitado por el Fondo Rotatorio del ministerio de Relaciones Exteriores'.

Bula, de otro lado, dijo a la Fiscalía cómo habría sido la supuesta entrega del millón de dólares a Prieto: 'cuando llegó la primera plata, que fueron los 500 mil dólares, se hizo el descuento original del 10%, que fue el negocio que se hizo con el señor López. Me dieron 200 millones de pesos a mí, el saldo de esa plata me mandaron a entregárselo a un señor que se llama Andrés Giraldo en un hotel aquí en Bogotá, que uno entra y en la parte de atrás está un restaurante italiano y esa plata era para el señor Roberto Prieto'.

Y agregó Bula sobre el gerente de la campaña santista: 'Andrés Giraldo es un señor que me dijo que era de Medellín, allí hablamos, yo me senté, comí y luego le dejé su maletín con la plata ahí. Sé que es como en la calle 85 en la parte de atrás, ahí como un parquecito. La segunda vez llevé la otra consignación, yo la llevo al mismo hotel en el mismo restaurante, pero mi conductor cuadra el carro en otro parquecito, porque en esa vía lo molestaban mucho y yo ahí me encontré otra vez con el señor Giraldo le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignación. (...) Comí, me demoré un poquito, cuando iba saliendo del restaurante hacia el carro, iba entrando el señor Roberto Prieto al restaurante. Yo salí para mi carro y él entró al restaurante donde estaba el señor Andrés Giraldo'.

El director de la ANI, Luis Fernando Andrade, también ventiló en interrogatorio el pasado 21 de febrero en el búnker que Prieto 'tenía interés especial en la vía Ocaña-Gamarra', adjudicada a Odebrecht en 2014.

Andrade aseguró que se reunió en seis ocasiones con Prieto. En la primera, en junio de 2014, días antes de la reelección de Santos, se puso de manifiesto el interés del gerente de la campaña en conocer el estado de los trámites de la adición de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol II.

'Él no me dijo que estuviera contratado (por Odebrecht), ni me lo dijo la concesionaria, pero lo supuse, porque si no, ¿por qué otra razón me iba a preguntar?', dijo Andrade.

La ANI estructuró Ocaña-Gamarra, por la que Odebrecht pagó un soborno de 4,6 millones de dólares a Bula para hacer cabildeos en el Congreso y entes estatales.