La comunidad médica colombiana lamenta el fallecimiento de la doctora Mónica Name, reconocida por su trayectoria como formadora, investigadora y defensora de la medicina biorreguladora de sistemas Heel. Médico Cirujano egresada de la Universidad del Norte en Barranquilla y especialista en Terapias Alternativas de la Universidad Nacional de Colombia.

La Dra. Name fue miembro de la Asociación de Médicos Investigadores en Terapias Alternativas (AMIT) y autora del libro Manual de Entrenamiento en Electroacupuntura de Voll. Su partida deja un vacío en el ámbito académico y clínico.

Durante décadas, dedicó su carrera a la educación médica, diseñando y liderando programas que guiaron a numerosos profesionales en el país y en el exterior. Como docente internacional en Heel Baden-Baden, Alemania, formó a médicos y especialistas, inculcando no solo conocimientos técnicos, sino también valores de ética, humanidad y servicio.

Trabajó incansablemente para impulsar la formación de la medicina biorreguladora de sistemas Heel y garantizar una atención integral para los pacientes. Construyó un legado académico que trascendió aulas y consultorios, marcando un antes y un después en esta especialidad.

<i>Su pasión por la medicina y su entrega total a sus pacientes, combinando su incansable labor como educadora, reflejan la mujer increíble que fue. Gracias a ella, muchos somos mejores profesionales y, sobre todo, mejores personas</i> Edgar Mohs, gerente general de Heel Colombia.

Ejemplo de una vida dedicada al servicio de sus pacientes

La Dra. Mónica Name aplicó su profundo conocimiento en medicina biorreguladora de sistemas Heel, acupuntura, terapia neural y otras técnicas integrativas para acompañar a pacientes en procesos complejos de recuperación, como los que enfrentó Natalia Ponce de León tras un ataque con ácido que le causó graves quemaduras en la piel.

Su enfoque combinaba la atención física y emocional, utilizando terapias personalizadas con sueros y métodos complementarios para favorecer la recuperación y el bienestar general, demostrando la eficacia de una medicina que integra el cuerpo y la mente.

El legado de la Dra. Name en la medicina de origen natural se refleja en la formación de profesionales, en los programas que desarrolló y en los avances que impulsó dentro de la especialidad. Su influencia permanece viva en la práctica diaria de quienes aprendieron de ella y en cada logro profesional que lleva la huella de su trabajo.