El presidente ucraiano, Volodimir Zelenski, advirtió en su alocución nocturna este lunes de que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas.

Leer más: CorteIDH ordena a Venezuela liberar a tres expolicías condenados por asesinato de fiscal

“En los próximos días tenemos que estar extemadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo”, dijo Zelenski según la agencia Ukrinform.

“Por favor, atended todas las alertas aéreas, cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población”, agregó.

Le puede interesar: Amnistía Internacional exige la “libertad inmediata” para presos políticos en Cuba

Zelenski señaló que ha recibido los informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que advirtieron sobre posibles actos de sabotaje así como de ataques a personalidades ucranianas.

Además, dijo haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa.