La tradicional práctica de usar ‘kohl’ en menores, un cosmético para los ojos, ha hecho saltar las alarmas en Argelia tras la muerte de tres bebés, que presentaban altas cantidades de plomo en la sangre ya que se había utilizado un producto falsificado, explicó este miércoles a EFE la Organización Argelina para la Protección del Consumidor (APOCE).

El histórico uso del ‘kohl’, tanto en Argelia como en varios países del Magreb y de Oriente Medio -principalmente para uso estético- está vinculado a creencias tradicionales y espirituales que sostienen que su aplicación en los bebés los protege del “mal de ojo”, además de atribuirle supuestas virtudes para la protección de los ojos y otras propiedades medicinales.

“El problema no es el uso del ‘kohl’ en sí, el problema está en el falsificado que se vende en el mercado, ya que contiene muchas cantidades de plomo”, indicó el médico argelino Mustapha Zebdi, presidente de APOCE.

A principios de mes, el servicio de toxicología del Hospital Universitario Lamine Debaghine, en Argel, alertó contra el uso del ‘kohl’ para fines medicinales tras el fallecimiento de estos niños menores de dos años, uno de ellos lactante de doce meses a quien se le detectó la presencia de 722,4 microgramos por litro de plomo en la sangre, que se le habrá introducido por vía oral.

Según Zebdi, la intoxicación por plomo, llamada ‘saturnismo’, puede dañar tanto a adultos como a niños, aunque estos últimos presentan una mayor “vulnerabilidad” a sus efectos tóxicos.

En este sentido, el servicio de toxicología previno de las posibles repercusiones sobre la salud de los bebés a largo plazo, ya que esta práctica podría causar “retrasos psicomotores irreversibles, trastornos del comportamiento y deterioro cognitivo permanente”.

La APOCE advirtió por su parte sobre el uso del ‘kohl’ en bebés y llamó a todos los consumidores a dejar de usarlo hasta que “se liquide el mercado” de esta sustancia falsificada.

La organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el plomo entre las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública debido a su alta toxicidad, y consideró preocupante su presencia en la sangre a partir de 5 microgramos por decilitro.