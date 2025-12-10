Una nueva ola de gripe está golpeando con fuerza al Reino Unido y ha encendiendo todas las alarmas del sistema sanitario en el mundo.

Se trata de la variante H3N2, que este año está mostrando un comportamiento inusualmente agresivo, ha provocado un incremento acelerado de contagios y hospitalizaciones, según reportes recientes de las autoridades de salud británicas.

Los médicos advierten que la temporada podría ser una de las más intensas en varios años. Los centros hospitalarios ya han notado un aumento del 56% en los ingresos por gripe en comparación con esta misma época del año pasado, una cifra que preocupa especialmente porque el pico de la temporada aún no ha llegado.

Los médicos recomienda que quienes tengan síntomas tomen precauciones adicionales, como el uso de mascarilla y mantenerse aislados para evitar contagios.

Según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), el H3N2 se ha convertido en la cepa dominante durante esta temporada. Para explicar su comportamiento, The Independent consultó al Dr. Giuseppe Aragona, médico general y asesor clínico, quien señaló que la constante evolución de esta variante hace que las personas puedan ser más vulnerables, incluso si se han vacunado en años anteriores.

🚨 EUROPA EN ALERTA POR LA H3N2: LA “SUPERGRIPE” QUE RECUERDA AL COVID



El brote de H3N2 ya provoca cierres de escuelas, “lockdowns” locales y el regreso del barbijo en hospitales del Reino Unido.



La señal es clara: si sigue este ritmo, el impacto podría volverse global. pic.twitter.com/Dh6S2b4Po6 — Sebastian Sassano (@sebasassanocaba) December 9, 2025

Los síntomas de la variante H3N2

El H3N2 suele manifestarse de forma repentina. Entre los síntomas más comunes están fiebre alta, congestión nasal, tos, dolores musculares intensos y malestar general. En algunos casos también puede provocar vómitos o diarrea.

Además, los niños pequeños, especialmente menores de 2 años, adultos mayores de 65, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes, afecciones cardíacas, inmunodeficiencias o trastornos neurológicos son las más afectadas.

También se sugiere informar al médico si hay síntomas tras haber tenido contacto con cerdos, debido a la posibilidad de variantes asociadas a animales.

En Inglaterra en la última semana se han reportado 1.717 ingresos diarios, siete veces más que el promedio registrado en 2023.

Asimismo, para los especialistas, la vacunación sigue siendo la herramienta más importante para evitar complicaciones graves. Datos recientes muestran que la vacuna 2025-2026 tiene una eficacia de entre 70% y 75% para prevenir hospitalizaciones en niños, y de 30% a 40% en adultos.

También recomiendan lavado frecuente de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar, evitar contacto cercano con personas enfermas y mantener espacios ventilados.