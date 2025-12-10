La líder opositora venezolana María Corina Machado recibió este miércoles 10 de diciembre su Premio Nobel de la Paz, en Oslo (Noruega).

Sin embargo, Machado lamentó este miércoles en una conversación telefónica, desde un lugar desconocido, con el Instituto Nobel que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está “de camino ahora mismo”.

Manifestó que será su hija, Ana Corina Sosa, quien acudiría en su nombre y leería el discurso de aceptación durante la ceremonia programada a las 13:00 (12:00 GMT).

Siga el minuto a minuto de la ceremonia de entrega, que se realizó en el Ayuntamiento de Oslo.

8:20 a. m.: Finalizó la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado. El líder del Comité Nobel noruego y los demás invitados se acercaron a Corina Sosa para agradecerle por su discurso y la valentía que demostró al representar a su madre.

8:15 a. m.: La hija de la líder opositora indicó en medio de su discurso que “la democracia se debilita cuando los ciudadanos olvidan que la libertad es algo a lo que debemos dar vida”. Añadió que “han sido casi tres décadas de lucha contra una dictadura brutal, y lo hemos intentado todo: diálogos traicionados, protestas multitudinarias reprimidas, elecciones manipuladas”.

Captura de video Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado.

7:50 a. m: Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder venezolana galardonada, recibió el reconocimiento en nombre de su madre y manifestó, visiblemente emocionada, que pronto podrá verla tras 16 meses en la clandestinidad. “En unas horas mi madre estará aquí con ustedes”, afirmó.

EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Nobel de la Paz.

7:45 a. m.: El líder del Comité Nobel noruego finalizó su discurso pidiendo: “Maduro, acepte los resultados y deje su lugar, dé un paso al costado”. El mensaje fue acompañado por un fuerte aplauso de los presentes en el Ayuntamiento de Oslo.

7:30 a. m.: Jørgen Watne mencionó en medio de su discurso que: “El apoyo a la democracia es el apoyo a la paz. No porque sea perfecta, pero la democracia hace que la guerra sea menos probable, la prensa sea libre y las elecciones hacen posible cambiar líderes sin violencia”.

7:20 a. m.: El presidente del Comité noruego, Jørgen Watne Frydnes, destacó el papel de María Corina Machado como defensora de la democracia en Venezuela.

“María Corina estará con nosotros en Oslo. La paz sin justicia no es paz”, aseveró Watne Frydnes, refiriéndose a que la defensa de la democracia en Venezuela representa una de las manifestaciones más extraordinarias de valentía civil en América Latina.

Asimismo, llamó a Nicolás Maduro a aceptar los resultados de las elecciones de 2024.

7:15 a. m.: Danny Ocean abrió la gala de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado. El artista venezolano mencionó: “Yo nací en esta ribera. Del Arauca vibrador”, y luego comenzó a cantar de forma lírica y acompañado de un piano Danny Ocean, versionando la tradicional canción ‘Alma Llanera’, convertido en un segundo himno venezolano.

7:00 a. m.: En medio de arreglos florales y cuadros con las fotografías de la líder opositora, miles de personas se reunieron en el Ayuntamiento de Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

La ceremonia inició con la interpretación de la icónica canción: Venezuela, de Luis Silva.

Captura de video Entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo.

6:50 a. m.: Corina Sosa Machado, hija de María Corina Machado, llegó al Ayuntamiento de Oslo para recibir el Premio Nobel en nombre de su madre.