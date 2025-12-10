El expresidente Iván Duque (2018-2022) dijo este miércoles que, pese a no haber podido llegar a Oslo a recoger el Premio Nobel de la Paz en persona, la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado está garantizada porque ella “encarna a todo un pueblo que clama por su libertad”.

“La presencia de María Corina está ya garantizada. ¿En qué sentido? Aquí está presente un movimiento que encarna a todo un pueblo que clama por su libertad”, señaló Duque a varios medios, entre ellos EFE, en el Grand Hotel de Oslo antes de la ceremonia de entrega del Nobel.

Duque dijo que pudo saludar a la hija de Machado, a sus hermanas y a muchos de los dirigentes “de la resistencia democrática que están por todo el mundo y que llegan aquí a Oslo a respaldar a esa gran heroína, pero también a elevar la voz de esta causa”.

El exmandatario colombiano sostuvo además que la voz de Machado “hoy queda empoderada, reconocida”, porque “éste no es un premio a una claudicación”, como muchas veces ocurre con el Nobel, sino que se entrega a una causa “para que continúe hasta su objetivo final, que es la derrota de la narcodictadura de Nicolás Maduro”.

Y agregó que esto sucede en “un momento donde el mundo se está uniendo en este propósito, donde Estados Unidos está comprometido con ese propósito”, al igual que varios presidentes latinoamericanos que han viajado a Oslo.

“El mundo le está diciendo a Venezuela: ‘Estamos con ustedes’”, subrayó Duque.

A su juicio, es necesaria “una intervención humanitaria” en Venezuela, que implica “movilizar a la comunidad internacional para ponerle fin a las atrocidades del régimen de Nicolás Maduro.

Por ello, Duque expresó su “respaldo total” a las operaciones militares que desde agosto pasado está realizando Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico, donde ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga con un saldo más de 80 personas muertas, a las que Washington acusa de “narcoterroristas”.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado en varias ocasiones que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

Machado no estará este miércoles en Oslo para recoger el premio Nobel de la Paz con el que ha sido distinguida este año, confirmó a la televisión pública noruega NRK el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

“Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 (12.00 GMT) hoy, cuando comience la ceremonia”, declaró Harpviken, quien dijo que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.

La presencia de Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, este miércoles en Oslo era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazase la víspera primero su rueda de prensa y finalmente la suspendiese horas después.