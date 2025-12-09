Este miércoles habrá cortes de energía en varios municipios del Atlántico por trabajos en la subestación Sabanalarga de 7:20 a.m. a 5:20 p.m.

Según la empresa Transelca, durante los trabajos estarán sin luz los siguientes sectores: “Luruaco, Repelón, Rotinet, Arroyo de Piedra, Molineros, La Peña, Colombia, Isabel López, San Juan de Tocagua, La Puntica, Pendales, Cien Pesos, Santa Cruz, Los Límites, Agencia de Desarrollo Rural, Estaciones de bombeo de Repelón, Manatí, Carreto, Santa Lucía, y Algodonal”.

Además, las zonas de “Suan, Campo de la Cruz, Candelaria, Bohórquez, Ponedera, Cascajal, Martillo, Puerto Giraldo, Santa Rita, Leña, La Retirada y la Vía Ponedera – Palmar de Varela”.

De igual manera, en la ciudad de Barranquilla se cambiarán redes eléctricas en la calle 10 con la carrera 35, en el barrio Rebolo, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En el sector de Villa Santos, entre las 8:05 de la mañana y las 5:56 de la tarde se cambiarán redes eléctricas en la carrera 50 con la calle 101C.

Igualmente, se ejecutarán obras menores en Soledad 2000, a la altura de la calle 48 con la carrera 10, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Por otro lado, en el caso del corregimiento de Palermo, se instalarán postes, en el sector de las calles 1B a la 2A con las carreras 2 a la 9, en el horario de 8:30 de la mañana a 4:20 de la tarde.