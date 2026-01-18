Sin mencionar directamente a la líder opositora María Corina Machado y su acto de entrega “simbólica” de la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, la Fundación Nobel se pronunció y recordó que el galardón no se puede ceder, ni siquiera de manera simbólica.

Hay que recordar que la venezolana, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, tuvo un encuentro con Trump en la Casa Blanca en el que le otorgó, de manera simbólica, la medalla del reconocimiento.

Más tarde se hizo pública la fotografía de Machado junto a Trump y la medalla del Premio Nobel.

Machado, luego de culminada la reunión, explicó que la presentación de la medalla del Nobel fue como una referencia histórica, en relación a que, hace 200 años, el general Marquis de Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con la imagen del presidente George Washington, la cual el prócer conservó durante toda su vida.

Añadió Machado que dos siglos después “los herederos, el pueblo de Bolívar”, entregan al presidente de Estados Unidos, en señal de retribución, la medalla del Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, pese a la explicación, el hecho ha generado debate y rechazo de parte de algunos sectores. Políticos noruegos rechazaron el acto y hasta la Fundación Nobel, sin mencionar directamente lo ocurrido, recordó que el galardón no se puede transferir.

La organización mencionó que en el testamento de Nobel se establece que los premios deben otorgarse a quienes “hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad” y que se define quién tiene la potestad de conceder cada galardón. Recalcó que un premio Nobel no puede ser traspasado ni redistribuido, ni siquiera de forma simbólica.