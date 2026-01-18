Entre 139 y 155 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según el conteo de la ONG Foro Penal y la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

A través de X, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal -organización dedicada a la defensa de los presos políticos-, indicó que hasta este sábado a las 17:00 hora local (21:00 GMT) contabilizaba 139 excarcelaciones.

Por su parte, la PUD registraba hasta las 17:20 hora local (21:20 GMT) de hoy 155 excarcelaciones y pidió acelerar los procesos de liberaciones para que “finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios”.

En la noche del sábado, familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos realizaban una vigilia a las afueras de El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde pidieron a “quienes están al frente de las instituciones” que cumplan con liberación “total”, “inmediata” y “sin condiciones” de todos estos detenidos.

“No estamos pidiendo migajas. No estamos pidiendo favores. Como familiares estamos exigiendo que se cumpla un compromiso, que se cumpla la palabra empeñada”, manifestó Diego Casanova, acompañado de varios familiares que sostenían carteles con fotos de sus parientes detenidos.

A su lado, Valeria Somaza, hermana del activista político Luis Somaza, alerto sobre la “ansiedad” que sienten los presos políticos por el proceso de liberación a “cuentagotas”.

“Este modelo de excarcelación que se ha dado ha sido parte de la tortura que nos hacen”, subrayó Valeria Somaza.

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante” de personas, lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

La organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó recientemente que “continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios”, lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.

El Ejecutivo venezolano asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.