La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunció que el país se prepara para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 15 años, en un intento por proteger la salud mental y social de los niños y adolescentes frente al uso excesivo de dispositivos.

“Hemos liberado a un monstruo. El teléfono móvil y las redes sociales se roban la infancia de nuestros hijos”, afirmó Frederiksen durante la apertura del periodo parlamentario, al citar cifras que revelan que el 60 % de los jóvenes daneses entre 11 y 19 años prefieren quedarse en casa frente a sus pantallas antes que salir con amigos.

El proyecto de ley, que aún no tiene fecha de presentación formal, establecerá que los adolescentes de 13 y 14 años solo podrán acceder a las redes con autorización expresa de sus padres.

Con esta decisión, Dinamarca sigue el camino de otros países como Australia, que en 2024 prohibió plataformas como TikTok, X, Facebook e Instagram a menores de 16 años, y Grecia, que impulsa una iniciativa europea para fijar una “mayoría digital” común en los Estados miembros de la Unión Europea.

Igualmente, a comienzos de este año, Dinamarca vetó el uso de teléfonos móviles en escuelas y clubes juveniles, tras comprobar el impacto negativo que tienen en la concentración, la interacción social y el bienestar emocional de los menores.