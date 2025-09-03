Este miércoles se registró un grave accidente en Lisboa, luego de que el reconocido funicular Gloria se descarrilara chocando contra un edificio en el centro histórico. Por el momento las autoridades reportaron al menos 15 muertos y 18 heridos.

Según indicaron los servicios de emergencia de la capital portuguesa, cinco de los heridos se encuentran en estado grave, mientras que los trece restantes, incluido un niño, sufrieron heridas leves.

Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa por un portavoz del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM), que actualizó los datos de víctimas del choque sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.

El ascensor de la Gloria, uno de los transportes más usados por turistas en Lisboa, tiene capacidad para 43 pasajeros. Por lo general, se forman largas filas para acceder a este medio de transporte que conecta dos de los importantes sectores de la ciudad.

De acuerdo a información preliminar, el accidente ocurrió a las 18.05 (hora local) cerca de la plaza de los Restauradores. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de Lisboa.

Por su parte el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó “profundamente” el accidente y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas fallecidas.

Aún se desconocen las causas del accidente, que según testigos y videos que circulan en redes sociales, sería uno de los más graves ocurridos en la capital portuguesa, ya que el funicular amarillo bajaba “desenfrenado” por una pronunciada cuesta del sector, impactando fuertemente contra la edificación, ubicada en la calzada de la Gloria.

Las imágenes muestran al funicular prácticamente destruido tras el choque. Además se observa a varias personas huyendo del lugar y una gran nube de humo negro que cubre el área.

Según información del diario local Observador, el accidente se habría producido luego de que un cable se desprendiera a lo largo de la vía, ocasionando que el funicular perdiera el control y se estrellara contra un edificio cercano.

Protección Civil de Portugal informó en su portal web que en la zona se encuentran desplegados 62 efectivos de emergencia y 22 vehículos. Sin embargo, los organismos de socorro no han determinado si las víctimas mortales eran portugueses o extranjeros.