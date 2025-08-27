La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una advertencia tras detectar contaminación bacteriana en dos lotes de comida para perros y gatos fabricados por la empresa Viva Raw LLC, con sede en Charlotte, Carolina del Norte.

La compañía inició un retiro voluntario de los productos afectados luego de confirmarse la presencia de Salmonella y Listeria monocytogenes, bacterias que representan un riesgo tanto para los animales como para las personas que manipulan estos alimentos sin las debidas precauciones.

De acuerdo con la FDA, los lotes retirados corresponden al 21495 (Viva Carne Molida para Perros; Viva Carne y Pavo para Cachorros) y al 21975 (Viva Pollo Molido para Perros; Viva Pollo en Trozos para Perros; Viva Pollo para Gatos; Viva Pollo Puro).

De acuerdo con la FDA, los lotes retirados corresponden al 21495 (Viva Carne Molida para Perros; Viva Carne y Pavo para Cachorros) y al 21975 (Viva Pollo Molido para Perros; Viva Pollo en Trozos para Perros; Viva Pollo para Gatos; Viva Pollo Puro).

Los empaques son presentaciones congeladas de 450 gramos (1 libra) en bolsas transparentes al vacío, donde se encuentra impreso el número de lote.

Asimismo, los productos fueron distribuidos directamente a consumidores de todo el país entre el 2 de julio y el 21 de agosto de 2025, además de llegar a algunos minoristas en Nueva York, Illinois, Carolina del Sur, Florida, Kansas, California y Arizona.

¿Qué es la Salmonella y la Listeria?

La Salmonella puede provocar salmonelosis, una infección intestinal que ocasiona diarrea, fiebre, vómitos y dolor abdominal, mientras que la Listeria es responsable de la listeriosis, una enfermedad que en casos graves puede derivar en complicaciones como infecciones arteriales, artritis, endocarditis o incluso abortos espontáneos en mujeres embarazadas.

Además, la FDA recordó que niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas son más vulnerables. Entre los síntomas comunes en humanos se encuentran: náuseas, diarrea, a veces con sangre, vómitos, calambres abdominales y fiebre.

Ahora bien, en las mascotas, los signos de infección pueden variar entre letargo, fiebre, vómitos, diarrea, dolor abdominal y pérdida del apetito. Además, algunos animales aparentemente sanos pueden convertirse en portadores silenciosos, transmitiendo las bacterias a otros animales o personas.