La República Dominicana quedó sorprendida tras la muerte de cuatro niños en hechos distintos durante el fin de semana, pero al parecer a manos de sus propios padres.

Según confirmó la Policía Nacional el pasado lunes, el caso más impactante, fue el de Pennsylvania Jiménez Valdez, residente de Santo Domingo Este, quien habría suministrado veneno a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, disuelto en jugo.

Posteriormente, la mujer ingirió la misma sustancia y murió en el lugar. Las autoridades encontraron una nota escrita a mano en la que pedía perdón y justificaba su decisión asegurando que no quería que sus hijos crecieran en “un mundo tan cruel”.

Redes sociales Madre envenenó a sus tres hijos y dejó una carta de despedida

“Perdón era mucho para mi sola. Lo siento no podía dejar a mis hijos en este mundo tan cruel. No quiero que aguanten todo lo que tuve que aguantar. Es demasiado y ya no lo resisto”, decía la nota que publicó la agencia de noticias AFP.

Asimismo, horas antes, en un hecho independiente, la policía detuvo a un hombre señalado de asfixiar a su hijo de apenas un año y ocho meses.

El vocero policial, Diego Pesqueira, informó que se realizan autopsias y análisis toxicológicos para precisar la sustancia utilizada en el primer caso.