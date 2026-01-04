Después de 26 años volvemos a sentir la libertad”. La expresión es de Lorena Monsalve, militante del movimiento político Vente Venezuela (VV) que lidera la Nobel de Paz, María Corina Machado.

Monsalve, una venezolana licenciada en educación que desde el año 2018 se radicó en la ciudad de Santa Marta debido a la crisis en su país, celebra lo que ha ocurrido y sin vacilar anuncia que las esperanzas de regresar a su tierra natal están más vivas que antes.

“Sin perder la fe en Dios todo poderoso pronto regresa al país la diáspora que está distribuida por el mundo, y entre todos, reconstruir a Venezuela con el proyecto de ‘Tierra de Gracia’, presentado internacionalmente por nuestra Nobel de Paz María Corina Machado”, dijo en un escrito la mujer de 63 años, señalando así mismo que “Viva Venezuela Libre y Democrática”.

La docente también recordó que “el 28 de julio del 2024 se llegó a unas elecciones limpias y se ganó con un 87 por ciento de aceptación, dando como presidente a Edmundo González y vicepresidente a María Corina Machado. Sin embargo, el régimen no quiso obedecer la voluntad de todos - desde el Venezolano de a pie hasta los profesionales - demostrando una vez más la gran dictadura del narcoterrorista de Nicolás Maduro, dejando pasar hambre y penurias a un país que fue tan rico; matando, secuestrando, violando, deteniendo a menores de edad, mujeres, jóvenes estudiantes y políticos, por querer ser libres”.

Finalmente Lorena Monsalve da gracias a la lucha y a la solidaridad de tantos países que veían que día a día la diáspora venezolana crecía más, pero en especial este sábado 3 de enero de 2026 los agradecimientos son para “el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intervino en nuestra querida Venezuela y extrajo al dictador y a su esposa Cilia Flores, cabecillas del Cartel de los Soles, por eso, volvemos a sentir la libertad”, puntualiza la venezolana.