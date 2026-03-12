Migración Colombia reportó la captura en Medellín y expulsión del país de una ciudadana extranjera, conocida con los alias de Kata o Katherine, que era requerida por la justicia venezolana por el delito de trata de personas.

De acuerdo con la investigación, la mujer -de nacionalidad venezolana- se movía en Medellín principalmente entre las discotecas del Parque Lleras, reconocida por “conectar a locales y extranjeros con servicios de prostitución y venta de drogas en las principales zonas de rumba de la ciudad”.

“Estaría ejerciendo actividades relacionadas con trabajo sexual y consumo de estupefacientes, ubicándose en las horas de la tarde y noche en el Parque Lleras”, dice el reporte del Centro Operativo Anti Trata de Personas (COAT) del Ministerio del Interior.

Además, registra un proceso judicial con sentencia ejecutoriada en firme en Venezuela por el delito de trata de personas, lo que representó un serio indicio de las actividades que estaría desarrollando en Colombia pese a no tener antecedentes delictivos en el país.

Migración Colombia

‘Kata’ residía desde 2023 en Colombia, valiéndose incluso de documentos obtenidos de manera fraudulenta, según las autoridades. Mientras que en Venezuela era una prófuga de la justicia, ya que fue sentenciada a nueve años de prisión por trata de personas por un Juzgado de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas.

Migración Colombia

El Consulado General de Venezuela confirmó la autenticidad de la información sobre la condena de la ciudadana en su país de origen y movilizó unidades de Interpol para su recepción en un vuelo de traslado en el que fue enviada en calidad de expulsada por parte de Migración Colombia.

“Oficiales de Migración Colombia, en cumplimiento de sus funciones y competencias, desarrollaron un operativo articulado con las autoridades para ubicar a la acusada, verificar su estatus migratorio e identificación de antecedentes, y determinar solicitudes ante autoridades internacionales, encontrando delitos pendientes con la justicia venezolana, durante la ejecución de una orden de allanamiento en una reconocida discoteca del barrio El Poblado en Medellín”, afirmó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.