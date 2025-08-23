Una mujer, identificada como Dina Luz Martínez Racedo, de 45 años, falleció en la madrugada del pasado jueves tras someterse a una cirugía estética en Santa Marta.

De acuerdo a los familiares, la víctima era oriunda de Ciénaga, Magdalena, y había llegado a la capital el pasado 17 de agosto para acompañar a su hermana, quien estaba citada inicialmente para este procedimiento quirúrgico, sin embargo se habría arrepentido. Pero la sorpresa fue que Dina Martínez decidió entonces someterse ella a la cirugía estética.

Según versiones preliminares, dicho centro estético en Santa Marta operaría de manera ilegal, lo que tiene consternados a los familiares y vecinos de la mujer en Ciénaga, quienes exigen a las autoridades que se haga justicia.

Aunque Martínez Racedo salió con vida del lugar, empezó a presentar graves quebrantos de salud, los cuales se agudizaron al pasar las horas y provocaron finalmente su muerte.