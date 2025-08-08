En la vía que comunica El Banco, Magdalena, con Tamalameque, César, fue capturado en flagrancia un hombre señalado de haber cometido un acto sexual contra una menor de edad, hechos que se registraron dentro de un bus intermunicipal.

Leer también: Activan las pólizas de seguros para recuperar bienes públicos afectados por las lluvias en Santa Marta

La captura se logró gracias a la reacción rápida de una patrulla de la Policía, adscrita al departamento del Magdalena.

De acuerdo al relato de testigos, la madre del menor fue la que notó el comportamiento del sujeto, quien fue identificado como Omar Peñate. Al parecer, el hombre habría aprovechado el trayecto para hacer tocamientos indebidos a la menor de 8 años.

La mujer alertó a los demás pasajeros y estos retuvieron al hombre, mientras de comunicaban con la Policía.

La unidad de la Policía arribó al sitio y procedió con la captura del individuo. El hombre fue judicializado por el delito de acto sexual con menor de 14 años y quedó a disposición de la Fiscalía en la URI de El Banco.

Niña de 6 años murió tras recibir una descarga eléctrica en Playa Dormida, Santa Marta

Este viernes 8 de agosto, una menor de 6 añosfalleció luego de que su cuerpo hiciera contacto con un cable energizado en el sector de Playa Dormida, en Santa Marta.

Importante: Mininterior revela que no está resuelto el tema para designar gobernador en Magdalena

Según el medio El Informador, la niña quien fue identificada como Celeste Utima Mejía, se encontraba en compañía de su abuela y varios primos después de haber disfrutado de una tarde en playa.

Asimismo, presuntamente, Celeste tocó un cable en mal estado que pertenecía a una construcción, recibiendo una descarga eléctrica.

Luego del trágico hecho, sus familiares y vecinos que se encontraban en el sector reaccionaron rápidamente y trasladaron a la menor hasta el centro de Salud de La Paz, donde galenos de turnos confirmaron que había llegado sin signos vitales, producto de la intensidad del choque eléctrico.