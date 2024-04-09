Durante una operación conjunta entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de Jhon Jairo Charris Salamanca, conocido como alias Jota, en la ciudad de Santa Marta.

El procedimiento se hizo mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada; actividad realizada en la capital del Magdalena.

De acuerdo con las autoridades, Charris Salamanca es señalado de ser integrante del grupo delincuencial armado – Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada ‘Los Pachenca’.

Se conoció que alias Jota tendría el rol de realizar el cobro de dinero producto de extorsión a hoteles, restaurantes, hostales y comerciantes del corregimiento de Minca, los cuales pagaban entre $1.000.000 y $5.000.000 mensuales para poder ejercer su actividad económica.

