En el marco del V Foro de Turismo Náutico, que se realiza en Santa Marta, la vicemnistra de turismo, Sandra Howard Taylor, reconoció que para el Gobierno Nacional, esta capital es consentida en el desarrollo de este segmento y destacó el hecho de haber sido sede de tres eventos de tal naturaleza.

Indicó que desde que se formuló el plan de turismo náutico se determinó que esta ciudad era una de las zonas con mayor potencial en este sector.

Destacó, por ejemplo, sus características naturales, la bahía resguardada que tiene, la estabilidad de los vientos y el hecho de estar por estar debajo del cinturón de huracanes.

'Sería tonto no aprovechar todas las bondades que tiene Santa Marta para desarrollar este turismo', dijo Howard Taylor.

Manifestó que ha tenido la oportunidad de ver la evolución de Santa Marta en estos últimos 6 años, habiendo comprobado que 'hay un interés administrativo por darle un realce como destino turístico'.

'En esto el Ministerio de Comercio ha sido definitivo en el acompañamiento de la ciudad, de ahí las inversiones realizadas que en estos seis años superan los 35 mil millones de pesos', anotó..

El V Foro de Turismo Náutico que se cumple en el Club Santa Marta, tiene como objetivo incentivar y promover los destinos turísticos costeros e insulares como ejes de desarrollo social y económico del país y exponer temáticas de infraestructura náutica desde la perspectiva internacional y su aplicación en lo nacional.

El evento cuenta con la participación de conferencistas nacionales e internacionales que exponen temas como: Marinas en las ciudades turísticas, elementos claves en el diseño de marinas urbanas, avances en el desarrollo de marinas en Colombia, importancia de las playas para destinos de turismo náutico, entre otros.