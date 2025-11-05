Soldados del Grupo de Caballería Mediano N.°10, orgánico de la Décima Brigada, hallaron y destruyeron de manera controlada siete artefactos explosivos improvisados (AEI) pertenecientes al Grupo Armado Organizado (GAO) ELN en la vereda Cusinajain del municipio de Uribia, La Guajira.

El hallazgo se produjo gracias a la información suministrada por la comunidad y a las labores militares que se mantienen en este sector.

De inmediato se desplegó el Equipo de Explosivos y Demoliciones del Batallón de Ingenieros de Movilidad, Contramovilidad y Supervivencia N.°70, que se encargó de ejecutar la destrucción controlada de los artefactos, correspondientes a tres cilindros de 120 libras y cuatro cilindros de 80 libras.

Ejército

“El empleo de artefactos explosivos improvisados por parte del (GAO) ELN constituye una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, al emplear medios y métodos de guerra prohibidos que afectan de manera directa a la población civil. Estas acciones ponen en inminente riesgo la vida, la libertad y la tranquilidad de las comunidades rurales, vulnerando su derecho fundamental a vivir en un entorno seguro y en paz”, indicó el Ejército.

Finalmente, la institución castrense señaló que “continuará desarrollando operaciones sostenidas en el norte del país, reafirmando su compromiso con la protección de la población civil, el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, contribuyendo así a la estabilidad y seguridad en los municipios de La Guajira”.